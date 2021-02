Tchad : l’UNDR désavoue l’Alliance victoire après la désignation de Théophile Bongoro

Les militants de l’Union national pour le développement et le renouveau (UNDR) estiment que Théophile Bongoro ne mérite pas être le candidat unique de l’opposition à l’élection présidentielle du 11 avril prochain

D’après le comité exécutif de ce parti, le candidat Théophile Bongoro, désigné par ‘’l’Alliance victoire’’ n’est pas de l’opposition mais un sous-marin introduit par le MPS, parti au pouvoir. Les militants de l’UNDR dénoncent une mise en scène et rejettent catégoriquement ce qu’ils considèrent comme « imposture ». Ils recommandent à leur leader de ne pas se reconnaître dans cette alliance et l’invite à s’entendre avec des opposants plus sérieux afin d’investir un candidat crédible pour l’opposition.

Le premier vice-président de l’UNDR, Topona Mocnga annonce que le bureau exécutif du parti entend ouvrir un : « Conseil national statutaire pour prendre des résolutions définitives sur la question de la candidature de l’UNDR à l’élection présidentielle d’avril 2021 ». Lequel est prévu à partir du 12 février prochain.

Pour rappel, deux candidats dont Saleh Kebzabo de l’UNDR et Théophile Bongoro ont participé le 09 février aux primaires de l’Alliance victoire, composée de 16 partis. Le président du PRET a été choisi avec 9 voix contre 05 en défaveur de Saleh Kebzabo. Les militants de l’UNDR estiment, que le choix porté sur Théophile Bongoro : « ne reflète aucune crédibilité, et la personne désignée ne remplit nullement les critères préétablis par ladite alliance ».