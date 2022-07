Tchad : l’UNDR de Saleh Kebzabo félicite les mouvements armés en négociation à Doha

L’Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR), à travers un communiqué du 25 juillet 2022, félicite les politico-militaires pour la reprise des négociations au Qatar.

Au nom de la formation politique, le secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies de l’UNDR, de Laring Baou, fait parvenir ses félicitations aux politico-militaires pour les avancées dans les négociations. Il encourage les mouvements armés à pouvoir signer un accord pour acter la fin des rébellions au Tchad.

Pour la formation politique, le gouvernement doit réserver un accueil chaleureux à tous les délégués à Doha et les politico-militaires dès leur retour au pays.

Enfin, le parti invite le Gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que le Dialogue en vue soit le plus inclusif possible, en tenant compte des préoccupations exprimées par toutes les parties, notamment les signataires de l’Accord de Doha et éventuellement certains partis politiques et Organisations de la Société Civile non encore impliqués dans le processus de transition.