Tchad : l’UFDD dit subir des manipulations de certains individus au sein du pouvoir

L’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), en pourparlers à Doha, dénonce des agissements de certains individus au sein du pouvoir visant à déstabiliser le mouvement.

A travers un communiqué du 22 juin 2022, porte-parole de l’UFDD, Assileck Halata Mahamat fait savoir que : « depuis plusieurs mois, il y a des officines bien organisées au sein du régime tchadien actuel qui cherchent par tous les moyens à déstabiliser ouvertement le mouvement. » le porte-parole regrette que ces officines agissent : « malgré que le mouvement s’est inscrit dans la droite ligne du dialogue national inclusif souverain. »

Pour l’UFDD, ces individus au sein du pouvoir cherchent à ramasser tout orpailleur au plus offrant et le présenter comme des éléments de l’UFDD qui rallient le pouvoir en place. Ainsi, le communiqué met en garde contre des conséquences qui pourraient être préjudiciables au processus du dialogue en cours.

« Cette campagne qui a commencé depuis longtemps contre l’UFDD ne déstabilisera jamais son exécutif, ses combattants, et ses militants », assure Assileck Halata Mahamat, 1er vice-président de l’UFDD. Il ajoute que : « si le gouvernement se laisse duper par n’ importe quel individu, qui s’achète une voiture, des armes, et se proclame UFDD, cela ne concerne que le gouvernement et ses faussaires. »

« Ce fonds de commerce mafieux et illicite qui consiste à échanger les véhicules et matériels militaires contre des millions de FCFA est une pratique malsaine qui porte préjudice aux contribuables tchadiens. », peut-on lire. Le mouvement interpelle également le ministre de la Communication qui : « saute sur chaque occasion pour communiquer faussement sur I’UFDD à la télévision d’Etat. »

« L’engagement et la disposition de l’UFDD au sein du cadre du dialogue en cours ne peut être considérés comme une faiblesse, au contraire l’UFDD est résolu à tenir la voix de la paix sincère. Et sa venue à Doha au Qatar est pour participer aux négociations de paix, et affirmer sa présence au dialogue national inclusif et souverain. », conclu Assileck Halata Mahamat.