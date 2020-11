Tchad : l’U.N.J.C.P vient en appui aux orphelins de SOS village d’enfants

Des équipements scolaires ont été offerts ce mardi 17 novembre aux orphelins de SOS village d’enfants. C’est un don de l’union nationale des jeunes cadres pour la cohabitation pacifique (U.N.J.C.P)

Dans le cadre de son plan d’aide scolaire et de renforcement de la capacité éducative au Tchad, l’UNJPC a fait une descente au quartier Amtoukoui, commune du 7e arrondissement de la ville de N’Djamena pour apporter son coup de main aux jeunes orphelins de SOS village d’enfants. Le coordonnateur de l’union, Siddick Sougui Lony de dire que : « nous avons pris l’initiative de venir assister volontairement, avec le peu que nous possédons en main ». Il ajoute que : « apporter une assistance sociale aux personnes en état de détresse », est l’un des objectifs majeurs de sa corporation

Les kits qui composent l’offre sont entre autres, des cahiers, stylos, crayons, boites et des boites de craies. Des masques de protection ont également été remis à ces enfants pour se prémunir contre la maladie à coronavirus. Plus de 200 orphelins en sont bénéficiaires. Cet appui a pour objectif de renforcer l’éducation des enfants orphelins et vulnérables du pays, ont noté les donateurs.