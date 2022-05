Tchad : L’Ordre national des médecins organise son 11e congrès

L’Ordre National des Médecins du Tchad organise son 11e congrès ordinaire placé sous le thème : Leadership ; compétences et difficultés au cours de la Covid 19, ce 05 mai 2022.

Une rencontre qui réunit tous les praticiens du Tchad mais aussi ceux venus de la zone CEMAC afin d’ausculter les maux qui minent cette organisation et lui donné un souffle nouveau par rapport aux défis qui se dressent devant elle.

Le président du comité d’organisation Dr Fandebnet Siniki a fait l’historique de l’existence de cette entité qui atteint ces 30 ans dont l’âge de la maturité d’où l’organisation pour la première fois d’un grand congrès qui regroupe autant des pays (Europe, CEDAO, CEMAC). Il salue l’accroissement exponentiel du nombre de praticiens de ce noble art au Tchad. Dr Siniki Fadepné a relevé que le contexte Covid-19 interpelle à plus d’un titre l’Ordre National des Médecins du Tchad qui veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.

Le président de l’Ordre National des Médecins du Tchad Dr Mbainguinam Dionadji dans son intervention a mis l’accent sur l’organisation du 11e congrès qui s’avère nécessaire face aux enjeux actuels du système de santé du Tchad. Il dit qu’après 31 ans d’existence, l’Ordre National des Médecins du Tchad demande à être écouté afin de faire des propositions concrètes pour le développement sanitaire harmonieux au profit de la population.

Dr Mbainguinam ajoute que la profession médicale n’est pas reconnue à sa juste valeur, qu’il faut rompre avec cette attitude et donner aux praticiens la place qui leur revient de droit.

Le Ministre de la Santé Publique et de la Solidarité Dr Abdel-Madjid Abderahim à l’ouverture se dit satisfait de ce congrès qui réunit les compétences dans le domaine de la médecine, parmi lesquels des conférenciers de niveau international. Le choix du thème principal du présent congrès « Leadership – Compétences et difficultés au cours de la Covid 19 » prouve l’engagement des professionnels de la santé. La Nation tchadienne a pu compter sur vous à chaque instant, alors recevez nos remerciements et notre gratitude.

Dr Abdel-Madjid Abderahim a profité pour lancer un appel pressant à tous les Médecins, pour le respect de l’éthique, du code et de la déontologie de cette noble profession. Que votre dévouement soit à la hauteur de votre investissement chacun en ce qui vous concerne, pour œuvrer à l’atteinte des Objectifs du Développement durable au TCHAD a dit le ministre en ajoutant que la bonne santé de nos concitoyens en dépende.

Le système de santé de demain, que le Gouvernement a travers le Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale mettra en place ensemble, doit répondre aux attentes et aux besoins des patients et de leurs médecins aussi garantir à nos populations l’excellence thérapeutique.

Durant quatre jours, vous devez analyser et approfondir la réflexion sur les différents problèmes inhérents à la santé de nos concitoyens, dans un climat de bonne entente. Nous sommes persuadés que les différentes réflexions et discussions aboutiront à des conclusions pertinentes.

Le Ministère de la Santé Publique continuera à apporter son appui à l’ONMT pour le rayonnement de notre cher pays.

Le ministre a saisi cette occasion pour remercier les partenaires pour leur appui constant au renforcement du système de santé.