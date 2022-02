Tchad : l’ordre est donné de déguerpir toutes les propriétés appartenant aux politico-militaires

Toutes les propriétés appartenant aux politico-militaires doivent être déguerpies dans un délai de sept jours. L’injonction a été donnée ce 23 février 2022, ministre de la Sécurité publique Souleyman Abakar Adam.

Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, les nouveaux hommes forts ont entamé des démarches auprès des politico-militaires en exil. Des concertations ont eu lieu et d’autres pourparlers vont précéder le dialogue national inclusif, devant réunir tous les tchadiens autour d’une table. A l’effet de débattre sérieusement et sereinement en vue d’une paix durable et solide au Tchad. C’est dans cette visée que le gouvernement a pris l’initiative, dans un premier de restituer tous les biens immobiliers des politico-militaires.

La décision est rendue officielle par le ministre de la Sécurité publique. Souleyman Abakar Adam déclare : « Il est ordonné le déguerpissement de toutes les propriétés appartenant aux politico-militaires occupées par les services de l’Etat ou par des particuliers et mises en location partiellement ou totalement par ces derniers. Il en est de même pour leurs terrains occupés par les services de l’Etat ou construits par des particuliers »

Il précise que, ces dispositions s’appliquent également aux propriétés occupées dont les devantures sont transformées en boutiques, alimentations, bureaux ou toutes autres activités commerciales et/ou mises en location.

Un délai de sept jours est donné pour évacuer totalement les lieux.