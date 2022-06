Tchad : l’ONASA met en vente 500 tonnes de céréales par province

Pour faire face à l’urgence alimentaire décrété par le pouvoir de transition, l’Office national de sécurité alimentaire (Onasa), entend lancer la vente subventionnée des céréales.

Cette vente subventionnée de céréales concerne essentiellement les 22 provinces. Elle débutera dans les prochains jours, apprend-on. La priorité sera accordée aux plus vulnérables. Personne ne pourra se procurer plus de deux sacs de céréales. Les dispositions ont d’ores et déjà été prises pour que cela profite aux plus démunis, confie une source.

Les contrôleurs veilleront à ce qu’il n’ait pas de détournement, et que les commerçants n’achètent pas de grands stocks pour en revendre plus cher. C’est pourquoi la vente se fera sous la supervision des gouverneurs de provinces et des délégués de l’ONASA.

D’après les Nations-Unies la situation nutritionnelle est préoccupante dans 17 provinces sur les 23 que compte le Tchad. Ce qui entraine la hausse du taux de malnutrition dans les zones rurales. Le Tchad, troisième pays le moins développé au monde selon l’ONU, a déclaré « l’urgence alimentaire » du fait de la « détérioration constante de la situation nutritionnelle » en raison de la guerre en Ukraine

C’est dans ce cadre qu’un décret a été signé le 02 juin 2022 par le PCMT, Mahamat Idriss Deby. Il fait état d’un « risque grandissant que les populations encourent si aucune assistance humanitaire comprenant une aide alimentaire (…) n’est apportée ».