Tchad: l’ONAPE recouvre plus de 90 % du crédit agricole 2020-2021

Le président de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), Sadick Brahim Dicko a fait le point sur l’état de recouvrement du crédit agricole octroyé dans la partie sud du pays l’année dernière

C’était au cours d’un point de presse organisé ce vendredi 11 juin 2021. Le président de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) fait savoir que le taux de recouvrement du crédit agricole octroyé l’année dernière est de 90,55%. Dans les provinces du Chari-Baguirmi, du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mandoul, du Moyen Chari, du Mayo-Kebbi Est, du Mayo-Kebbi Ouest et de la Tandjilé.

L’ONAPE avait mis à la disposition des agriculteurs des cantons du Sud, un montant de 1, 270 milliard, dans le but de créer des emplois aux jeunes en milieu rural, et d’aider les groupements agricoles et individuels à augmenter leur production, également à lutter contre la pauvreté en milieu rural. L’Office avait exigé le remboursement avant la prochaine campagne agricole.

Pour la prochaine campagne 2021-2022, l’ONAPE dévoile un 1, 219 milliard de FCFA pour les provinces suscités. Le directeur de l’ONAPE exhorte les bénéficiaires du dernier crédit agricole à rembourser dans de brefs délais pour faciliter le prochain financement.