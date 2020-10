Une opération de collecte de données dans les entreprises du secteur moderne en vue de réduire le taux de chômage a été lancée ce 20 octobre par l’Office nationale de promotion de l’emploi (ONAPE).

A travers cette enquête, l’ONAPE entend regorger le maximum d’information sur les entreprises du secteur moderne. A base des données qu’elle aura recueillies, l’Office pourra organiser les entreprises par secteurs d’activités. Sont concernées les entreprises publiques, parapubliques et privées. L’enquête permettra également de connaitre le nombre de travailleurs, les données sur le salaire, le genre, la nationalité et la catégorie socio-professionnelle. Aussi, la main d’œuvre et les perspectives des unités de production. Toutes les informations seront conservées dans la base de données de l’Office nationale de la promotion de l’emploi.

Sadick Brahim Dicko, directeur général de l’ONAPE, explique que ce nouveau mécanisme va permettre de mieux établir une stratégie efficace de réduction du taux de chômage au Tchad. Il est donc important de faire un flash-back pour être situé. Il invite les citoyens à coopérer quand les agents enquêteurs se présenteront dans les ménages.

L’enquête concerne N’Djamena et une dizaine de provinces.