Tchad : l’ONAPE incite les jeunes diplômés d’Abéché à l’auto-emploi

A travers son programme auto-emploi, l’Office nationale pour la promotion de l’emploi (ONAPE), forme une centaine de jeunes du 14 au 19 décembre 2020 à Abéché, dans la province du Ouaddaï

Auto-emploi: Les jeunes diplômés sans-emplois d’Abéché bénéficient d’une formation professionnalisant en technique de création et gestion de micro-projet. A l’issue de cette séance, un appui technique et financier leur sera apporté pour une insertion professionnelle sociale. Les modules sont les éléments clés de la protection sociale et leur interconnexion, l’analyse de la vulnérabilité et de la pauvreté, les enjeux du financement des micro-projets et la stratégie nationale de protection sociale révisée.

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahmoud Mahamat Saleh explique que cette initiative entre en droite ligne de la politique de formation du gouvernement pour garantir un emploi décent à chaque jeune. D’après lui, l’entrepreneuriat est une situation non négligeable dans la lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté.

Pour le chef de bureau ONAPE, Hamid Hissein Kadou, ledit programme vise à donner aux jeunes diplômés sans-emplois un appui technique et financier au vue d’une meilleure insertion dans la vie active.