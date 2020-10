L’Office national pour la promotion de l’emploi (Onape) a lancé ce mardi 13 octobre la 3ème session de formation des jeunes comme artisans électriciens

Dans le cadre de ses activités d’insertion des jeunes, l’Onape a lancé ce jour, la 3ème session de formations en électricité. Le directeur général de l’office, Saddick Brahim Dicko, dans son allocution a rappelé les missions de l’institution dont il a la charge. Il a ensuite ajouté que l’ONAPE lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté des jeunes en milieu urbain et rural. Cette responsabilité lui a été assignée par le ministère de la fonction publique de l’emploi et du dialogue social.

La durée de la formation est de 88 jours. On y compte 84 jeunes dont 66 garçons et 18 filles. Le directeur général de l’institution apprend que 77 jeunes des deux premières sessions ont été mis sur le marché. Ces derniers avaient été dotés des techniques et modernes d’installation électrique.

L’ONAPE organise cette formation en collaboration avec la Fondation Scheneider Electric et l’Institut panafricain de développement. Les bénéficiaires sont appelés à se concentrer sur la formation.