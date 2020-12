Tchad : l’ONAPE forme 50 jeunes en menuiserie bois et métallique

L’office nationale de promotion de l’emploi (ONAPE) a lancé le 16 décembre 2020 à N’Djamena, la formation des demandeurs d’emploi en menuiserie bois et en construction métallique

La cérémonie de lancement de la formation des jeunes en menuiserie bois et en construction métallique a été présidée par Mahamoud Moussa, représentant du ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et du Dialogue Social. Dans sa prise de parole, il a expliqué que cette formation entre dans le cadre de la politique du gouvernement de lutte contre le chômage en milieu jeune. Il a noté l’assurance et la détermination de son département à accompagner l’ONAPE en matière de promotion de l’auto-emploi au profit de la jeunesse.

Cette formation apportera des solutions pour pallier l’insuffisance des techniciens tchadiens qualifiés dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’ameublement, tenu souvent par la main d’œuvre étrangère, explique le directeur de l’ONAPE, Sadick Brahim Dicko. « Les apprenants constitueront à la fin de leur formation, un vivier où viendront puiser les ressources par tous ceux qui en auront besoin », souligne-t-il.

Toutefois, le DG de l’ONAPE regrette que, le Tchad soit toujours sous l’emprise du chômage, du sous-emploi et avec leurs corolaires que sont la précarité et l’exclusion sociale.