Tchad : l’ONAPE cherche des informations relatives aux offres d’emplois

Dans l’intention d’offrir un emploi à chaque jeune tchadien, l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), a lancé une campagne de prospection auprès des entreprises du pays.

Pendant vingt jours, les agents de l’ONAPE feront le tour des entreprises pour recueillir des données relatives aux offres d’emplois. Il s’agit d’une campagne intensive de prospection dans qui a démarré le 15 mai 2023, pour collecter des informations auprès des recruteurs. La campagne intitulée » construisons ensemble un avenir meilleur aux jeunes », a été lancé par le directeur général de l’Office, Sadick Brahim Dicko à la bibliothèque nationale de N’Djamena.

Il explique que, l’objectif, consiste à collecter auprès des entreprises et partenaires des informations relatives aux offres d’emploi, offres de stage, aux postes vacants, et aux besoins de recrutement à court et à moyens termes. L’ensemble des informations recueillies seront essentielles pour résoudre la problématique de l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des diplômés, confie le patron de l’institution. Elles constitueront une base de données au sein et offriront des facilités aux demandeurs d’emplois.

Le DG de l’ONAPE exhorte les chefs d’entreprises à se montrer coopératifs vis-vis des agents prospecteurs et conseillers de son institution qui seront déployés pour la cause.