Tchad : l’OCI offre plus de 50 millions aux réfugiés camerounais et soudanais

Le président du CMT a reçu en audience, le 02 mars 2022, le secrétaire générale de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). En marge de la rencontre, SG de a débloqué 100 000 dollars en faveur des réfugiés camerounais et soudanais.

De passage dans son pays le Tchad, le nouveau SG de l’OCI, Hissein Brahim Taha a posé un acte fort. Le diplomate a débloqué la somme de 100 000 dollars pour la prise en charge des réfugiés camerounais et soudanais présents au Tchad. L’argent est transféré dans le compte bancaire de la Commission nationale d’accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés du Tchad.

D’après le donateur, c’est une aide d’urgence qui entre dans le cadre du principe de solidarité de l’institution religieuse. Avec pour objectifs de, réaliser le développement humain, d’élever le niveau de vie des musulmans dans le monde et de développer leurs capacités dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture

Hissein Brahim Taha a été élu, secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique, à l’issue du 47ème Conseil des Ministres des Affaires Etrangères des États membres de l’OCI. Sa rencontre avec Mahamat Idriss Deby, a permis de débattre des relations entre le Tchad et l’OCI. Après N’Djamena, les prochaines destinations du SG de l’OCI sont, Nyamey et Yaoundé.