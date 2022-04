Tchad : l’INSATAL de Laï face à une forte insuffisance des ressources financières

L’Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques et des Technologies Agroalimentaire de Laï (INSATAL), est confronté à une insuffisance des ressources financières.

L’établissement a organisé son 11e conseil d’administration le 19 avril 2022. Le ministre de L’Enseignement supérieur, par ailleurs président du Conseil d’Administration s’est fait représenter par l’un de ses collaborateurs. Notamment, Prof Reounoudji Frédéric, directeur général du ministère. Le ministre de l’Elévage, Dr Abderahim Awat a pris part aux travaux.

Le conseil a révélé que, l’Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques et des Technologies Agroalimentaire de Laï, éprouve d’énormes difficultés dans plusieurs domaines. Ils citent entre autres : « l’nsuffisance des ressources financières ; faible effectif d’étudiants ; et la non attractivité de l’institut par les bacheliers. »

Les responsables de l’INSATAL entendent créer les filières : « Nutrition et la filière Gestion des ressources naturelles ». A cet effet, le conseil a recommandé à la Direction Générale de l’INSATAL d’adresser une demande motivée au ministre de L’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation pour l’ouverture de ces filières. Le conseil a également suggéré de notifier dans cette future demande les faisabilités d’accepter les bacheliers de la série littéraire à concourir pour la filière Nutrition en vue d’augmenter un peu l’effectif des étudiants qui n’est pas toujours à la hauteur des attentes. Le conseil a examiné et adopté un budget déficitaire qui nécessite un gap de plus de 12 millions pour compenser l’écart.