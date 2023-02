Tchad : l’IDEA offre deux véhicules au ministère de la Réconciliation nationale

Les engins ont été réceptionnés par le ministre de la Réconciliation nationale Abdramane Koulamallah. Ils serviront dans le cadre des missions de terrain pour la promotion de la paix.

L’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale(IDEA) a fait un don, des moyens roulants au ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, le 01 février 2023.

Selon le chef de programme IDEA International/Tchad, Abdoul Waheb Ba, son institution partage les mêmes préoccupations et défis qui pourraient mettre en péril la paix et la réalisation d’une transition démocratique et apaisée. Pour ce faire, ces deux véhicules tout terrain, sont remis pour soutenir les efforts du département, notamment ses missions de terrain pour la promotion de la paix.

Heureux de réceptionner lesdits engins, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Abdraman Koulamallah, a apprécié ce don qui contribuera à l’atteinte des objectifs de l’institution dont il a la charge. Et a assuré qu’ils seront utilisés à bon escient.