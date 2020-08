La question a été évoquée hier lundi 17 août 2020, au cours de la visite du ministre de la santé publique et la solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul à l’hôpital de l’Amitié Tchad Chine

Le ministre était accompagné du secrétaire d’Etat à la santé et à la solidarité, Dr Djidi Ali Sougoudi. Le directeur général de l’hôpital, Dr Hamid Djabar leur a présenté les forces et faibles de l’établissement hospitalier, fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et le Tchad. Ils ont ensuite visité les différents services et les chambres de malades.

C’est alors que le directeur de l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine a relevé que, cette structure compte devenir un centre hospitalier universitaire pour mieux servir les populations.

Le Ministre de la Santé a indiqué que cette visite de travail a permis à sa délégation de toucher du doigt les conditions de travail des agents mais et de se rendre compte de la qualité de l’accueil et des soins, également s’imprégner des conditions d’une meilleure prise en charge des patients. Abdoulaye Sabre Fadoul a précisé que cette visite précède une séance de travail avec les responsables de cet établissement hospitalier en vue d’insuffler et lui donner une dynamique nouvelle

Les agents de santé ont été invités à faire de la rigueur leur mot d’ordre pour plus de réponses aux besoins de la santé des usagers.