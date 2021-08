Tchad : l’Hôpital de l’Amitié bénéficie d’un don d’équipements médicaux

Ce jeudi 19 août 2021, un don annuel est composé de médicaments et d’instruments chirurgicaux a été remis à l’ l’Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine. La valeur de l’offre est évaluée à 31 millions de FCFA

Le Directeur Général du Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale, Dr Ismaël Barh Bachar a réceptionné à l’Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine un important don d’équipements médicaux. Ce don annuel est composé de médicaments et d’instruments chirurgicaux d’une valeur de 31 millions de francs CFA.

Le conseiller économique et commercial, Chen Xiao représentant l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad a indiqué que ce geste a pour objet de renforcer les services sanitaires de l’Hôpital bénéficiaire. Il a ensuite rappelé la coopération agissante entre son pays et le Tchad, symbolisant un modèle d’unité dans la lutte contre la pandémie de covid-19 et les autres secteurs vitaux. Il a rassuré de la disponibilité de son pays à maintenir cet élan de solidarité dans l’intérêt de deux peuples frères.

En réceptionnant le don, le Directeur Général du Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale, Dr Ismaël Barh Bachar a salué les efforts fournis par le peuple chinois au profit du peuple tchadien, l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine en est une parfaite Illustration. Il a ajouté que ce geste vient à point nommé et va aider la structure sanitaire à répondre aux besoins importants de la population. Il a recommandé une gestion rationnelle du don reçu.

Dr Ismaël Barh Bachar a saisi l’occasion pour féliciter et encourager les dirigeants de l’Hôpital et le personnel pour leur détermination et les a invités au dynamisme pour accomplir leur mission.