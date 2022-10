Tchad : l’évêque de Moundou tacle deux membres du gouvernement

L’évêque de Moundou, Mgr Joachim Kouraleyo n’a pas été tendre à l’égard aux ministres Laoukein Kourayo Médard et Djerassem Le Bemadjiel, tous deux originaires de la province du Logone occidental.

Mgr Joachim Kouraleyo, évêque de Moundou à l’issue d’une réunion avec une délégation ministérielle en mission dans le sud a profité pour interpeller deux enfants de la circonscription. Il s’agit notamment de Laoukein Kourayo Médard, ministre de la transformation agricole et le ministre des Hydrocarbures et de l’Energie, Djerassem Le Bemadjiel.

A l’endroit de ces deux membres du gouvernement, le patron de l’église catholique romaine à Moundou lâche : « Ne venez pas culpabiliser les victimes. Si vous voulez montrer que vous avez encore un peu de dignité démissionnez. Démissionnez de ce gouvernement par ce que ce qui s’est passé tout le sait, tout le monde a vu.» Il s’adresse ainsi aux deux ministres envoyés pour calmer les tensions après les évènements sanglants du 20 octobre 2022.

« Globalement choisir le moindre mal c’est choisir le mal », poursuit Mgr Joachim Kouraleyo.

Pour l’homme de Dieu, le choix de ces deux ministres d’intégrer le gouvernement est répréhensible : « choisir le moindre mal c’est choisir le mal », déclare-t-il. « le mal que vous avez choisi s’est bien produit et il s’évalue par plusieurs décès et blessés », ajoute-t-il faisant allusion à la répression des manifestations du jeudi noir.

Le pasteur laisse entendre que les deux ministres Ngambaye sont des outils et victimes du pouvoir. « L’État n’a jamais accepté sa responsabilité lorsqu’il y a des morts, lorsqu’il commet des crimes, lorsqu’il commet des injustices. Mais celà n’est pas étonnant et non plus nouveau. La nature de régime militario-dictatoral est de commettre le crime et puis par la suite de chercher à couvrir ce crime. Tout le balai diplomatique, toutes les missions de propagande comme ce fut le cas aujourd’hui n’ont qu’un seul but, couvrir le crime commis le 20 octobre 2022. Vous dites que des enfants ont été manipulés ou ont été instrumentalisés, en réalité vous-mêmes à l’heure actuelle vous êtes entrain d’être manipulés et instrumentalisés. Vous êtes devenus le voile avec lequel on couvre de manière éhontée les crimes commis le 20 octobre 2022. » « Et vous avez mordu à l’hameçon, vous avez accepté d’embaucher le clairon, le corps de la propagande pour recouvrir la vérité du crime », enchaine le patron du diocèse.

« Vous êtes venu dire aux gens de vivre ensemble, voilà une manœuvre de diversion. Les gens ne se sont pas battus entre eux, du moins pour la ville de Moundou à ce que je saches. Les gens n’ont pas besoin d’être réconciliés par vous, ils ne se sont pas battus, ils se sont pas déchirés. La vérité du 20 octobre c’est que des citoyens ont manifesté leur mécontentement face aux injustices et face à la volonté de la conservation du pouvoir, ce sont ceux là qui ont manifesté et donc s’il y a des gens à sensibiliser c’est vous-mêmes membres du gouvernement ensuite les forces de l’ordre. »

Le prélat invite Laoukein Kourayo Médard et Djerassem Le Bemadjiel à démissionner. « Ne venez pas culpabiliser les victimes. Si vous voulez montrer que vous avez encore un peu de dignité et de crédibilité démissionnez. Démissionnez de ce gouvernement par ce que ce qui s’est passé tout le sait, tout le monde a vu. Manifester ne peut pas être égal à être tué. Maintenant sonne l’heure de l’épreuve de la vérité, c’est le moment de montrer votre patriotisme, c’est le moment de choisir votre camp, celui du peuple ou celui du bourreau. À entendeur salut ! »