Tchad : l’Etat reprend la gestion du Fonds d’Entretien Routier

La décision a été adoptée à l’issue du conseil extraordinaire des ministres du 24 avril 2023. Les membres du gouvernement estiment que le Fonds d’Entretien Routier (FER) ne donne pas satisfaction.

Parmi les points posés sur la table en conseil extraordinaire des ministres du 24 avril, l’on cite le projet portant modification de la loi adoptée en 2000 portant création du Fonds d’Entretien Routier (FER). Ce projet a été présenté par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement. Le conseil constate à la base du texte, que plus de 20 ans après la création du FER, son organisation et son fonctionnement ne donnent satisfaction ni aux usagers ni à l’Etat.

Le conseil regrette également, que le comité de gestion constitué majoritairement de privés est devenu inopérant. Depuis plus d’un an le FER est géré par un administrateur provisoire, rapporte le porte-parole du gouvernement.

Face à cette situation, l’Etat principal pourvoyeur des financements a décidé de reprendre la gestion du FER avec la désignation des responsables du FER par décret et son administration par un conseil d’administration pour plus d’efficacité.

L’autre projet de loi présenté par le même ministre a pour objet la création d’un fonds spécial pour la préparation des projets d’infrastructures. L’absence d’études pour la réalisation des infrastructures est un frein au développement et au financement de nos infrastructures par les partenaires au développement. Le conseil a avalisé les deux projets de textes.