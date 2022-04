Tchad : l’Etat réduit sa dette intérieure de 9 milliards de FCFA

Le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, dans une déclaration de ce 12 avril, annonce le payement de 9 milliards de FCFA aux fournisseurs de l’Etat, en guise de remboursement d’une partie de la dette intérieure.

En décembre dernier, le président du Conseil militaire de transition a instruit au gouvernement de débloquer 15 milliards pour les opérateurs économiques. Cet argent est accordé dans le processus de paiement de la dette intérieure. Après un travail entre une équipe mixte du ministère des Finances et l’Inspection général d’Etat, il a été décidé que dans un premier temps, 9 milliards soient payés aux fournisseurs de l’Etat.

«Pour ceux qui disposent des avis de crédit, qui ont respecté tout le processus d’engagement de prise en charge d’une dette par l’État, il y aura un total de paiement de 9 milliards » indique le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin. «S’en suivront 6 milliard », promet-il.

Pour le ministre, l’Etat a déjà remboursé la majeure partie de sa dette. « Entre 2020 et 2021, on était aux environs de 450 milliards, aujourd’hui on est dans les 170 milliards à payer », explique Tahir Hamid Nguilin.

Il est important de rappeler que les opérateurs économiques ont organisé un sit-in devant la primature, la semaine dernière pour revendiquer cet argent.