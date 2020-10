Le président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno s’est entretenu ce mercredi 28 octobre avec les leaders des partis politiques. Deux questions ont meublé les échanges, les prochaines échéances électorales et le Forum national

Quelques heures avant le Forum national inclusif qui s’ouvre demain jeudi 29 octobre, le président du Tchad a convoqué les présidents et secrétaires généraux des partis politiques tchadiens. La rencontre a consisté à recueillir les avis des uns et des autres sur la pandémie de Covid-19, la révision du fichier électoral et le deuxième Forum National inclusif.

Plusieurs points ont été pris en compte. Notamment la mobilisation des différents partis politiques dans le processus de révision du fichier électoral, la sensibilisation des populations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. Quant à la sollicitation de prorogation des délais d’enrôlement dans les listes électorales, le Maréchal du Tchad indique que c’est contre la constitution et donc inadmissible. Il a également précisé que le format du deuxième Forum national inclusif a été réduit en raison de la crise sanitaire qu’impose la maladie à coronavirus.

Quant au financement des partis politiques, le numéro 1 tchadien renvoie la balle au Cadre national du dialogue politique (CNDP). Il invite le cadre se pencher sur cette question.

Quant au deuxième Forum national qui s’ouvre demain, le chef de l’Etat assure qu’il coupera le ruban.