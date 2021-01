Tchad : les voix se lèvent contre un autre mandat d’Idriss Deby Itno

Un communiqué du Mouvement citoyen le Temps publié ce 27 janvier 2021, demande aux tchadiens de barrer la route à la candidature d’Idriss Deby Itno pour un sixième mandat. L’organisation est contre un mandat de trop !

Le mouvement estime que : « depuis 30 ans, le Tchad n’a connu aucun progrès comparé aux autres pays et aux regards des énormes opportunités économiques exploités ». Il demande aux tchadiens de s’unir pour dire non à un sixième mandat en vue de l’élection présidentiel qui se pointe à l’horizon.

Le communiqué dénonce le problème de justice dans lequel est trempé le pays depuis trois décennies : « l’injustice caractérise les 30 ans de règne qui a divisé davantage les tchadiens qui aspirent à vivre ensemble dans leur diversité ». Le Mouvement citoyen le Temps demande au président tchadien d’organiser une alternance, civilisée et pacifique pour montrer son amour « tant chanter par ses griots mais jamais prouvé »

La note invite les tchadiens à être vigilants et à rester à l’écoute pour des appels patriotiques en cette période électorale. Cette sortie du Mouvement citoyen intervient à quelques jours de l’investiture d’Idriss Deby par le MPS.