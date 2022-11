Tchad : les victimes d’Hissein Habré veulent se débarrasser des vieux démons

La cellule du réseau des ADH victimes de Hissein Habré prévoient des modalités de réparation et de réconciliation. Ils l’ont fait savoir au cours de l’assemblée générale extraordinaire le 27 novembre.

Sous le thème : « devoir de mémoire, de réparation et réconciliation », la cellule du réseau des ADH victimes de Hissein Habré a tenu son assemblée générale extraordinaire. Le président de la cellule dudit réseau, Outmane Moussa explique que cette rencontre vise à évaluer les activités. Et, c’est une réponse aux inquiétudes des victimes relatives à l’indemnisation.

Quant au choix du thème, Outmane Moussa note qu’il : « n’est pas le fruit du hasard, il traduit notre volonté commune, au niveau de notre association, de jeter les jalons d’un Tchad débarrassé de ses vieux démons, d’un Tchad ou les filles et fils se tiennent enfin, main dans la main, pour trouver ensemble le chemin du pardon et de l’apaisement des cœurs et du meilleur vivre ensemble. » La cellule entend mettre en lumière les questions et difficultés.

La cellule du réseau des ADH victimes de Hissein Habré est également revenue sur le fonds spécial d’indemnisation de 10 milliards FCFA, offert par le gouvernement de transition.