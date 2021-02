Tchad : les universitaires et les partis d’opposition rendent hommage au Pr Ibni Oumar Mahamat Saleh

Treize ans après la disparition du Pr Ibni Oumar Mahamat Saleh, suite aux évènements de février 2008, ses partisans et collègues exigent que la lumière soit faite sur les conditions de son enlèvement

Le Parti pour les libertés et le développement (PLD) dont le Pr Ibni Oumar Mahamat Saleh était secrétaire général, des acteurs de la société civile, des universitaires et certains partis politiques d’opposition ont commémoré le 3 février 2021, la Journée des martyrs de la démocratie. Ces personnes qui ont disparu et sont mortes suite aux évènements insurrectionnels de février 2008.

Un vibrant hommage a été rendu au Pr Ibni Oumar Mahamat, enlevé le 03 février de la même année. D’après ses partisans, il a : « été frappé » par des militaires avant son arrestation puis sa disparition.

Le secrétaire général du PLD, Mahamat Ahmat Alhabo note qu’ : « il y a des preuves formelles que les gens qui sont venus arrêter Ibni Oumar sont identifiés comme des gens de la garde présidentielle ». Il ajoute que les responsabilités ont été clairement établies mais la justice a rendu un non-lieu. Le SG du PLD regrette que, Ibni Oumar ait été déclaré ‘’comme l’homme à abattre’’ par le régime, de par ses prises de positions et de sa connaissance profonde de certaines choses et sa capacité d’analyse.

Ses anciens collaborateurs et ses parents exigent que l’enquête sur sa disparition se poursuive. Ils révèlent qu’aucun crime n’est imprescriptible, toute personne impliquée dans cette affaire sera jugé et condamnée, même par contumace.

Il sied de préciser le Pr Ibni Ouma Mahamal Saleh est le premier tchadien à soutenir une thèse de doctorat en mathématiques. C’était en 1983, en France. Il a occupé plusieurs postes de responsabilités sous Hissein Habré et dans le régime d’Idriss Deby avant sa disparition le 3 février 2008.