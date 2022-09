Tchad : les travaux des commissions thématiques ont démarré

Les travaux en commissions thématiques ont commencé ce jeudi 08 septembres 2022. La suite des assises du Dialogue national inclusifs et souverains (DNIS) vont se dérouler dans les différents sites.

Après la désignation des différentes commissions, place aux travaux. Cinq sites ont été identifiés pour abriter la suite des échanges du DNIS. Chaque groupe se met au travail de son côté. La Commission N°1 Paix, cohésion sociale et réconciliation nationale, présidée par Abderaman Djasnabaille, aura pour site des travaux, la salle de 400 places du palais du 15 de la culture.

La grande salle de la CEN-SAD, est consacrée aux travaux de la commission thématique 2, ‘’forme de l’Etat, constitution, réformes institutionnelles et processus électoral’’. Le président de cette commission est Dr Robenate Jean-Calvin et le vice-président Abdallah Chidi Djorkedeï.

La commission thématique N°3, travaille sur les ‘’ droits et libertés fondamentales’’. Elle est présidée par Daoud El hadj Adam. Le site retenu pour cette commission est, l’Amphithéâtre de l’Ecole nationale d’administration (ENA).

La commission thématique 4 ; « politiques publiques et sectorielles » avec pour président Dr Ngabo Selly a pour site de travail, la Maison nationale de la Femme.

La Commission thématique N°5, avec un bureau composé de cinq membres, avec pour président Albatoul, va travailler sur des questions sociétales sur le site du Musée national. Cette commission a été la plus controversée. Les chefs traditionnelles estiment que ce sont eux et non les hommes qui doivent piloter cette commission.

Il est important de préciser que les membres du présidium seront affectés aux différentes commissions.