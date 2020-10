Tchad : les travailleurs du secteur public lève la grève

Dès ce vendredi 30 octobre 2020, les fonctionnaires du Tchad reprennent les activités après une évaluation à mi-parcours de la grève d’avertissement enclenché le 27 octobre dernier

Dans un communiqué de la plateforme syndicale revendicative, signé le 29 octobre par le porte-parole Barka Michel, il est demandé aux travailleuses et travailleurs de reprendre les activités ce jour. Il explique que la rencontre des émissaires rapporte qu’aucune proposition formelle n’a été apportée à l’issue de leur rencontre avec le gouvernement : « c’est le statut quo ».

Or la plateforme espérait une fixation des dates de payement des frais de transports de 2016 et 2019. Quant au dégel, des effets financiers des avancements et reclassements, Barka Michel fait savoir que le ministre de la fonction publique a permis la circulation des dossiers. Toutefois, il craint les agents en charge d’exécuter ne le fassent dans un délai court.

Le communiqué exhorte les travailleuses et travailleurs à regagner les postes de travail. Il demande également de rester mobiliser pour la suite des actions à mener.