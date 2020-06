Tchad : les transports interurbains reprendront du service

L’information a été relayée par la Radio nationale tchadienne, à la suite de la réunion du comité de gestion de la crise sanitaire.

Le Comité de gestion de la crise sanitaire, au cours de sa réunion tenue le 17 juin, a annoncé la reprise du transport interurbain. L’information a été relayée par la Radio nationale tchadienne (RNT).

Le 25 juin, les portes des écoles et universités vont réouvrir pour permettre de sauver les années académiques 2018-2019 pour les uns et 2019-2020 pour les autres. Mais quel sera le sort des enseignants et apprenants se trouvant loin de leurs lieux de travail ou d’étude ?

A l’issue d’une réunion du Comité de gestion de crise sanitaire dirigée par le président de la République, Idriss Déby Itno, la levée de quelques mesures a été annoncée. Parmi ces mesures à alléger, figure celle interdisant les transports interurbains et le déplacement des personnes d’une ville à l’autre.

Exceptionnellement, il est autorisé la reprise des transports interurbains du 21 au 25 juin. Cela pour permettre aux élèves, étudiants et enseignants de regagner leurs lieux.