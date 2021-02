Tchad : les transformateurs restituent les équipements de sécurité abandonnés pendant la dernière manifestation

Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra a décidé de restituer aux forces de l’ordre et de sécurité, les équipements de sécurité retrouvés le 13 février dernier, à l’issue des manifestations pacifiques

Plusieurs objets de sécurité ont été abandonnés par la police la semaine dernière, en marge de l’Acte 2 des manifestations pour la démocratie et l’alternance. A la veille de l’Acte 3, prévu demain samedi 20 février 2021, les transformateurs ont décidé de les restituer pour signifier le caractère pacifique de leurs manifestations.

Il s’agit entre autres de :

✓ Un Béret d’Officier de police ;

✓Un Téléphone de marque Samsung ;

✓Des concentrés de Gaz lacrymogènes non tirés ;

✓Un Talkie-walkie de type Motorola ;

✓Une balle de type calibre 12 ;

✓Un Chapelet de prière ;

Parmi ces objets, l’on retrouve également un échantillon de douilles des tirs qui ont été faits.

« Notre marche est PACIFIQUE pour un Tchad meilleur pour tous. Nous n’avons pas l’intention de faire du mal à quelqu’un et encore moins à la Police dont la seule mission républicaine est de veiller à la sécurité de chaque Tchadien et Tchadienne. Et nous exigeons la libération de tous les marcheurs du peuple encore en prison dans tout le territoire national, notamment à Ndjamena et Moundou », déclare le leader des transformateurs, Succès Masra.