Tchad : les techniciens cherchent des solutions pour l’avenir du football

Le ministre de la jeunesse et des sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian a réuni autour d’une table les techniciens tchadiens du sport pour trouver les solutions nécessaires au développement du football

La rencontre a eu lieu hier lundi 28 septembre avec les techniciens du ministère de la jeunesse et des sports, les responsables de la Fédération tchadienne de football association (FTFA) et le sélectionneur de l’équipe nationale masculine, Emmanuel Trégoat. La réunion était consacrée à la situation du football au Tchad.

Les participants ont présenté quelques maux qui entravent l’épanouissement du football. Ils ont évoqué entre autres, la question de timing, le manque de préparation de l’équipe pour les compétitions internationales, l’absence ou le retard de mises à dispositions des moyens financiers au bénéficie du staff. Au vue de tout cela, ils ont jugé nécessaire de préparer la relève dès maintenant, ceci en activant l’académie des U-15

Le ministre en charge de la jeunesse et des sports promet mettre tous les moyens nécessaires à la disposition des structures en charge du football et d’autres disciplines sportives afin de booster le rendement et voir les couleurs du Tchad brillées sur la scène international.