Tchad : les syndicats des transports urbain et interurbain confrontés à une concurrence déloyale

La Fédération national des Syndicats des transports urbain et interurbain Tchad (FNSTUIT), dans une requête adressée au ministre du Transport et de la sécurité routière s’offusque de la présence des pick-up sur la voie publique.

Les agences de voyage estiment que le chargement exercé par les pick-up sur la voie publique est illégal. La FNSTUIT demande l’arbitrage du ministère de tutelle sur : « cas du chargement sur la voie publique des camionnettes Pickup qui ont profité de l’occasion lors des mesures interdisant les Bus des transports interurbains afin de sauver la vie des citoyens tchadiens ». Les patrons d’agences disent être préoccupé par cette forme de concurrence déloyale.

« A l’heure où nous sommes, le nombre continue à augmenter et le désordre s’est installé », déplorent les syndicats de transporteurs. Ils regrettent également que des badauds profitent de la situation pour dépouiller les passagers. D’autres conducteurs de pick-up vont jusqu’à : « descendre les clients des agences de voyage qui font leurs chargements dans leurs locaux respectifs. » Les agences de voyage craignent que ce laxisme des autorités pousse à une : « bagarre rangée » dans les prochains jours.

Ils rappellent en outre que, le chargement des passagers sur les camionnettes pick-up sur la voie bitumée est interdite par arrêté n°026/MI/SE/SG/DGTS/DITS/07 portant réglementation du transport des personnes sur le réseau bitumé et en son article 01. Le transport de personnes est autorisé uniquement sur les véhicules conçus à savoir les cars et les autobus Article 2, les transports des personnes sur le camionnettes de carrosserie pickup aménagé ou non est strictement interdit sur le réseau bitumé.