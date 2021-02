Tchad : les spécialistes de la santé cherchent de nouvelles stratégies de lutte contre les hépatites virales

Dans le cadre de la lutte contre les hépatites virales au Tchad, des experts ont ouvert des travaux le mercredi 24 février 2021 à N’Djamena. Cet atelier vise à trouver des solutions pour éradiquer ces maladies qui constituent un problème de santé publique au Tchad.

Les acteurs de lutte contre les hépatites, mis ensemble, vont initier des réunions de coordination dans ce domaine, produire les données pour l’année 2019-2020 et planifier les prochaines étapes. Il sera également question de présenter les activités en rapport avec les cinq interventions clés de l’OMS concernant les hépatites virales et de mettre sur pied un cadre de concertation et d’interventions contre les hépatites virales.

Représentant de l’organisation mondiale de la santé au Tchad, Dr Amadou Mouctar Diallo a félicité les autorités sanitaires pour leur leadership dans la lutte contre les maladies en générale et les hépatites en particulier. Il a rassuré le ministère que son institution, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé sera toujours dans ce combat quotidien pour le bien être sanitaire de la population tchadienne et d’atteindre les objectifs de 2030 à savoir l’élimination de l’hépatite au Tchad et dans la région africaine de l’OMS.

Le Directeur General technique de la lutte contre la maladie et la promotion de la santé Dr Allarangar Yokouidé a pour son part déclaré que dans le cadre de la lutte contre les hépatites, les chefs d’État ont élaboré un cadre d’action de l’union africaine pour l’élimination de cette maladie à l’horizon 2030.