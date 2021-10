Tchad : les secrétaires généraux du ministère des Transports prennent fonction

Nommés par décret N° 554/PCMT/PMT/MTSR/2021 du 06 octobre 2021, le secrétaire sénéral du ministère des Transports et de la Sécurité Routière et son Adjoint, ont été installés ce 14 octobre 2021 dans leur nouvelle fonction.

Il s’agit respectivement de Moussa Ali Zakaria, au poste de Secrétaire Général et de Issa Mahamaye Khamis comme Secrétaire Général Adjoint.

Dans son allocution, le Secrétaire Général du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement Mbounade Antoine, qui a officié cette cérémonie d’installation a rappelé aux entrants les responsabilités qui les sont assignées tout en leur rassurant de sa disponibilité. « Après 30 années d’expérience dans le domaine des infrastructures et des transports, partager avec vous l’expérience que j’ai acquis serait un grand honneur pour moi » assure-t-il.

C’était également l’occasion pour Mbounade Antoine, de briffer ces derniers sur les différentes activités menées par le ministère des Transports et de la sécurité Routière, mais également celles en cours depuis sa création le 02 mai 2021.

D’une voix commune, Moussa Ali Zakaria et Issa Mahamaye Khamis promettent d’œuvrer sans relâche afin de redynamiser le secteur des transports et de la sécurité routière au Tchad.

Cette cérémonie d’installation été marquée aussi par la présence du Directeur du cabinet du Ministère des Transports et de la Sécurité Routière Gondo Noël, et de Ahmat Imam Ben Moctar, Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement

Source : ministère des Transports et de la Sécurité Routière