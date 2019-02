Tchad: les Scouts et Guides commémorent l’anniversaire de Baden Powell

Les Scouts et Guides du Tchad, à l’instar de ceux du monde, ont commémoré le dimanche 24 février 2019, l’anniversaire du fondateur de leur mouvement, Baden Powell.

Ceux de l’archidiocèse de N’Djamena ont fêté aux paroisses Saint Paul de Kabalaye et Sainte Mère Theresa de Calcutta de Boutalbagar. En effet, en faisant le déplacement à la paroisse Saint Paul de Kabalaye, plus de 4 000 filles et femmes Guides de l’Archidiocèse de N’Djamena ont placé leur Journée mondiale de la Pensée (JMP), célébrée dans 150 pays dans le monde, sous le thème : « leadership : 110 années d’aventures ».

Par contre les 1 575 Scouts eux ont choisi la paroisse Sainte Mère Theresa de Calcutta de Boutalbagar pour fêter les 162 années de la vie du fondateur de leur mouvement et ont placé leur journée sous le thème : « Comment vivez-vous votre promesse et la loi en tant que Scout ? ».

Dans son homélie, le curé de la paroisse Saint Paul de Kabalaye, l’Abbé Aubert Dipou a tenu à rendre grâce à Dieu qui offre cette occasion à toutes les Guides de célébrer cette journée. Evoquant les textes du jour, l’Abbé Dipou a exhorté non seulement les Guides mais aussi les fidèles à vivre selon l’évangile, à aller vers l’autre, demander pardon et se réconcilier. Il les a invités également à aimer leurs ennemis.

L’abbé Bruno Kalarambaye, aumônier des Guides et Scouts, a également dans son exhortation mis un accent particulier sur la réconciliation et le pardon. Il a demandé aux Scouts d’être des modèles et ouvriers de la paix. « Il revient à vous de semer l’amour, d’aller les autres jeunes pour annoncer le Christ comme recommande l’évangile d’aujourd’hui », a-t-il dit.