Tchad : les scanners mobiles ont été mis à la disposition de la Douane

L’un des quatre scanners offerts par la Chine en 2012, dans l’optique de moderniser le service de douane, lutter contre les fraudes douanières et la contrebande a été aménagé ce 7 octobre 2020 au poste de Ngueli

Le ministre des finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin a lancé ce jour, les opérations de scannage des containers et véhicules au poste de douane de Ngueli. Ce nouveau dispositif permettra de lutter contre la fraude douanière, la contrebande des marchandises prohibées et la criminalité transfrontalière. Le matériel composé de 4 scanners mobiles est un don de la République populaire de Chine, offert au Tchad en juin 2012. Ces outils permettront de moderniser les services de douane dans les différents postes frontaliers. Notamment à Ngueli, Bélaba, Adré et Daboua. Le directeur général de la Douane, Charfadine Abdelkérim, indique que ces scanners mobiles permettront de réduire les coûts des opérations de dédouanement au Tchad.

Le ministre des finances et du budget a fait savoir que ces matériels seront manœuvrés spécifiquement par les agents douaniers formés. Ils sont une vingtaine d’agents de douane qui ont été formés en Chine à cet effet. Le ministre assure qu’il œuvrera pour l’aménagement des trois autres scanners mobiles dans les postes de Bélaba dans la province du Logone Occidental, à Adré, province du Ouaddai et à Daboua, dans la province du Lac.

L’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Jin Jin, a réitéré la volonté de son pays à accompagner le Tchad. Il a souligné que ces scanners vont aider le Tchad à améliorer l’efficacité du travail à la douane, faciliter le dédouanement et favoriser le commerce.

Il est important que les quatre scanners, don de la République populaire de Chine au Tchad ont été réceptionné le 13 juin 2012 à N’Djamena.