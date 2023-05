Tchad : les sages-femmes demandent l’intégration à la fonction publique

Elles ont émis l’appel à l’occasion de la Journée internationale des sages-femmes, commémoré le 5 mai 2023. Une cérémonie y afférente a été organisée ce vendredi à N’Djamena.

Placée sous le thème : « Ensemble à nouveau, de l’évidence à la réalité. », la Journée internationale des sages-femmes est célébrée au Tchad. Ces professionnelles de la santé qui accompagnent la femme enceinte avant, pendant et après l’accouchement ont saisi l’occasion pour interpeller le gouvernement. La présidente de l’association Salamatou Elhadj Cody, a tout d’abord rappelé, le rôle de la sage-femme dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Elle a invité les sages-femmes et maïeuticiens d’être des acteurs du processus de la couverture santé universelle.

Elle a ensuite plaidé en faveur de l’intégration des sages-femmes.

Salamatou Elhadj Cody souligne que, leur organisation s’engage à sensibiliser les femmes à la nécessité de consultations prénatales et moyennes de prévention des maladies et de planification familiale.

La secrétaire d’Etat à la santé publique et à la prévention, Zenab Bechir Moussa a fait remarquer que promouvoir la santé de la femme occupe une place de choix dans les politiques et se résume en deux objectifs qui sont d’une part, la protéger pour sa vulnérabilité et d’autre part, la soutenir car elle doit agir comme agent susceptible d’apporter le changement. La sage-femme est un Maillon important et incontournable de la chaine sanitaire et contribue résolument à la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et infantile a ajouté la secrétaire d’Etat à la santé publique et à la prévention.

Elle assure que le gouvernement va continuer d’accroître les investissements dans la formation des Sages-femmes, d’augmenter leurs effectifs avec pour finalité de couvrir l’ensemble du territoire national et mettre en place l’ordre des sages-femmes, c’est la seule façon de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de Sages-femmes qualifiées pour s’occuper de toutes les femmes, familles et nouveaux nés a dit encore la secrétaire d’Etat à la santé publique et à la prévention.