Tchad : les sages-femmes au cœur de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale

Depuis le 05 mai 2022, le ministère de la Santé publique organise des travaux relatifs à la journée internationale des sages-femmes.

Dans le cadre de la journée internationale des sages-femmes, le ministère de la santé publique et de la solidarité en collaboration avec l’association tchadienne des sages-femmes et Maueiticiens et avec l’appui des partenaires, organise un symposium scientifique.

L’édition 2022 est placée sous le thème : « sages-femmes au cœur de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, promouvoir les soins respectueux et humanisés. »

Deux jours de symposium scientifique entre sages-femmes, gynécologues, pédiatres et les délégués médicaux de différents laboratoires.

Les professionnels de la santé et les techniciens vont se plancher sur diverses thématiques notamment :

* Soins prénataux pour une expérience positive de la grossesse,

* Soins intrapartum pour une expérience positive de l’accouchement,

* Prise en charge de l’éclampsie,

* 1000 premiers jours de vie,

* Soins respectueux et humanisés Et Santé maternelle et néonatale au Tchad.