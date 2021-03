Tchad : les rideaux se referment sur les travaux de renforcement des capacités des femmes citoyennes

Initiées par le Conseil National des Femmes du Tchad (CONAF-TCHAD) et le Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires, les activités du projet d’autonomisation et de renforcement des capacités citoyennes des femmes du Tchad se sont refermées le 04 mars 2021

Ces travaux avaient pour objectif d’outiller les femmes et les leaders d’opinion, sur l’appropriation des textes et organes qui régissent et accompagnent le processus électoral au Tchad. 300 participants issus de 15 partis politiques ont pris part à ces travaux de 3 jours.

Les modules étaient entre autres, le cadre juridique et institutionnel régissant les élections au Tchad, mode de scrutin et conditions de participation aux élections législatives et locales ; les opérations électorales ; élections, genres et responsabilités des élus ; et le dividende démographique.



La ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Achta Ahmat Breme rassure que cette belle initiative de formation vient en appui aux actions du gouvernement concernant le processus électoral en cours. Elle exhorte les responsables des provinces à faciliter l’organisation des formations dans les 22 provinces du pays.