Tchad : les retraités du Logone occidental disent non au recensement sans payement

Les retraités de la province du Logone occidental ont laissé entendre dans un communiqué qu’ils ne participeront pas au recensement physique sans avoir perçu le versement des 1er et 2e coupons de l’année en cours

Dans le Logone occidental, les retraités n’entendent pas se faire recensés physiquement par l’Inspection général d’Etat (IGE). Ils menacent par contre de faire le déplacement de N’Djamena pour porter haut leurs revendications. Les pensionnés de cette circonscription réclament le payement du premier et du deuxième coupon de l’année 2021

Cette boude intervient fait suite au recensement physique annoncé par l’Inspection général d’Etat. Six chefs-lieux de provinces sont ciblées pour ledit recensement, à savoir, Abéché, Bongor, Mao, Sarh Mongo et Sarh. Les retraités des cinq autres provinces auraient déjà perçu leur premier et deuxième coupon. C’est pourquoi les veufs (ve) s et orphelin (e)s de Moundou revendiquent le leur avant de procéder au recensement physique.

« Nous avons assez soufferts de la faim et des maladies. Et la campagne agricole s’annonce dure », se plaignent-t-ils. D’où le : « non au recensement sans paiement ». Les retraités donnent 48h au gouvernement pour payer les deux coupons, faute de quoi ils se rendront à N’Djamena.