Tchad : les Religieux et les ainés demandent l’arrêt du dialogue pour éviter une crise

Suite à la répression des militants du parti Les Transformateurs ce 09 septembre 2022, le groupe de médiation composé des religieux et des Ainés, demande de suspendre les travaux du DNIS.

Le Groupe des Religieux et des Ainés constate avec regret qu’au moment où il s’apprête à conclure avec le « Groupe de N’Djamena » composé des « Signataires de la Declaration du 19 Mai » et du parti « Les Transformateurs» un accord juste et équitable devant leur permettre de participer aux assises du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), les pouvoirs publics se trouvent une fois de plus à la base des incidents graves provoqués par la convocation non motivée du Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de N’Djamena adressée au Dr Succès Masra, Président du parti « Les Transformateurs ».

Ces différents incidents constituent une entrave à la bonne conclusion des négociations entamées par le Groupe des Religieux et des Ainés. C’est pourquoi, le Groupe réitère sa demande de suspension temporaire du DNIS pour lui permettre de mener à termes les négociations engagées.

Aussi, le Groupe exhorte les Autorités à tout mettre en œuvre pour un règlement pacifique de la crise en cours qui risque de déboucher sur des confrontations dont les conséquences peuvent être fatales au processus de réconciliation engagé par le Dialogue National Inclusif et Souverain.

Le Groupe en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme des uns et des autres et demande au Président du Comité Militaire de Transition, garant de l’unité nationale et de la bonne tenue du Dialogue, de prendre toutes les mesures appropriées pour ramener le calme et la quiétude dans notre pays.