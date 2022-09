Tchad : les religieux craignent des affrontements aux conséquences incommensurables

Le groupe des aînés et des religieux regrette que les propositions de sortie de crise ne soient pas du gout des différentes parties. De part et d’autre, les positions demeurent inchangées.

Dans l’intention de faire participer toutes les composantes au dialogue national inclusif et souverain. Le groupe des aînés et des religieux a entrepris des négociations avec les différentes parties. Notamment quelques autorités actuellement en fonction et les leaders des partis politiques, des organisations de la société civile et ceux qui refusent de participer aux travaux du DNIS depuis le début. Dans un communiqué du 1er septembre, le groupe laisse entendre que les échanges piétinent à cause des intérêts égoïstes de certains.

Ils appellent à une prise de conscience : « constate l’intransigeance de ceux qui veulent absolument conserver le pouvoir et l’aspiration de ceux qui souhaitent le changement. Ces positions divergentes risquent de dégénérer en affrontements aux conséquences incommensurables. C’est pourquoi, une fois encore, le Groupe invite chacun des protagonistes à un examen de conscience afin de léguer un Tchad uni et paisible à la postérité.»,

Toutefois, le groupe assure qu’il poursuit la médiation de façon neutre et indépendante. Et en appelle les croyants de toutes les religions à implorer la miséricorde divine et à prier pour la conversion des cœurs et une paix véritable.

De l’autre côte, les Transformateurs ont annoncé ce 02 septembre 2022 leur retrait de la course.