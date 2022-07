Tchad : « les régies financières ont été performantes» Tahir Hamid Nguilin

Le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, assure que les régies financières ont été performantes au cours des derniers mois. Une déclaration faite à l’issue de la réunion du 4 juillet.

Les différents responsables chargés des recettes de l’État, ont évalué la performances financière et les dépenses et recettes du pays le 04 mai 2022. A l’issue de cette réunion, le ministre des Finances révèle que : « les régies ont été performantes. » D’après le financier, la situation à la fois des recettes et des dépenses s’est exécuté, de manière assez acceptable les régions. Les régions ont été performantes, elles ont dépassé les objectifs.

Le ministre des Finances explique que les dépenses ont été contenues ainsi que la situation des reformes, l’informatisation des régies, l’observation des règles et de l’orthodoxie budgétaire en terme des dépenses ont été rappelés. Tant pour ce qui concerne le niveau central à N’Djamena que pour ce qui est des provinces

Toutefois, Tahir Hamid Nguilin indique que la question de la saison des pluies et l’impact que la saisonnalité des recettes en cette période a sur le niveau global des performances des régies a été soulevée. « Il a été demandé que les uns et les autres doublent d’efforts et multiplient des initiatives pour que nous tenions les objectifs de juillet et d’août. Et aussi pour qu’un fin d’année les objectifs fixés dans la loi de finance au gouvernement. », note le patron des finances.