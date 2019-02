Tchad : les raisons de la démission d’Oumar Abdallah Lebine dévoilées

Selon des sources proches, plusieurs raisons sont évoquées pour justifier son départ. Parmi lesquelles : la gestion de la mairie, des recrutements du maire titulaire qui ne plaisent pas à son adjoint.

Oumar Abdallah Lebine, premier adjoint du maire de la ville de N’Djamena, vient de rendre le tablier. D’après son ex secrétaire général, le climat devenait hostile entre eux. Oumar Abdalla Lebine ne s’entendait plus avec son titulaire, Saleh Abdel aziz Damane. Le 21 février, le premier adjoint du maire de N’Djamena a démissionné. « Le vieux se fâchait à plusieurs reprises contre son jeune titulaire qui ne le consultait jamais », confirme un agent au secrétariat de la commune de N’Djamena.

Par ailleurs, l’autre pomme de discorde entre les deux hommes est le licenciement des agents de ladite commune. « Le maire actuel recrute des nouveaux alors que plus de 200 agents sont renvoyés par l’inspection général de l’Etat pour des raisons économiques », confie une source dans la cour de l’Hôtel de ville. C’est un conflit qui date de plus d’un mois. « Le torchon brule entre les deux personnalités depuis plus d’un mois. Ils se sont même entrés dedans au bureau du maire titulaire », témoigne un policier de la municipalité. L’affaire a atteint le chef de l’Etat alors qu’il séjournait en visite privé à Amdjarass, dans l’est du pays.

