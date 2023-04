Tchad : les populations de Lamé manifestent pour dénoncer l’insécurité

Pour exprimer leur mécontentement contre les enlèvements récurrents dans la sous-préfecture de Lamé, les habitants de cette localité ont manifesté le 04 avril 2023.

La marche initiée par les cadres de la sous-préfecture de Lamé, dans la province du Mayo-Kebbi Ouest a vu la participation de plusieurs personnes de couches sociales différentes. La procession s’est soldée à la sous-préfecture de la circonscription. Les manifestants tenaient entre les mains des papiers sur lesquels sont mentionnés les noms des personnes enlevées.

A la sous-préfecture, une motion spéciale a été lue par une des manifestantes avant d’être déposée au sein de l’institution.

Les habitants de Lamé exigent, la fermeture du parc Sena-oura, la fermeture de l’exploitation anarchique de l’or de Yapala, le départ des ‘’Bogo-bogo’’, la fin du paiement des rançons aux ravisseurs, la libération immédiate et sans condition de tous les otages et le départ de toutes les autorités administratives et militaires inefficaces et ayant passé plus de 2 ans dans la localité.

Il est à préciser que la sous-préfecture de Lamé est une circonscription lourdement affectée par le phénomène d’enlèvement contre rançons.