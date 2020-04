Tchad : les parlementaires apportent leur enveloppe à la crise sécuritaire et sanitaire

Les élus du peuple ont respectivement remis deux chèques d’un montant de vingt millions chacun à la cellule de veille et à l’armée nationale.

Pour lutter contre la pandémie de coronavirus et encourager l’armée pour leur victoire dans le cadre de l’opération colère de Bohoma, les députés ont remis la somme de quarante millions. Soit une enveloppe de vingt millions au président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, le ministre d’Etat Kalzeube Payimi Deubet et une autre de la même somme au chef d’état-major général des armées 1er adjoint, général de division Djimadoum Tiraina.

La cérémonie de remise des chèques s’est déroulée le 20 avril au palais présidentiel. L’état-major des armées et la cellule de veille et de la sécurité sanitaire ont loué l’acte des parlementaires. Ils ont rassuré les donateurs quant à l’utilisation à bon escient des fonds.