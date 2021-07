Tchad : les opérateurs économiques lancent un préavis de grève de 72 heures

Dans une communication faite le 13 juillet 2021, les opérateurs économiques du Tchad ont donné un préavis de grève de 72 heures, allant du 14 au 16 juillet 2021.

Après évaluation de la situation qui prévaut actuellement au niveau de la plateforme de Nguéli et de la concurrence déloyale qu’impose la Douane, les organisations des corporations syndicales des opérateurs économiques menacent entrer en grève.

Le porte-parole des opérateurs économiques, Ousmane Moussa regrette que, de nouveaux badges d’entrée à la plateforme de Nguéli leurs sont imposés pendant que les badges pour l’année 2021 sont encore valides. De plus, les camions de transport des marchandises sont immobilisés au niveau de Toukra et à Nguéli pour des raisons non fondées, causant des pertes énormes.

A cela s’ajoute l’augmentation récurrente des valeurs en douanes des marchandes des consommations courantes et la multiplicité des décisions du ministre de tutelle, de la direction générale de la douane et du système de SYDONIA créant une confusion chez les opérateurs. Ousmane Moussa note également, le manque de considération à l’endroit des commissionnaires et les poursuites faites par les éléments de la brigade mobile dans nos villes et les différents marchés, engendrant d’énormes pertes en vie humaine. Et une augmentation récurrente des valeurs en douanes des marchandes des consommations courantes.

La plateforme des opérateurs économiques regrettent également que la direction générale des douanes ait, leurs propres sociétés de transit, ce qui crée une « concurrence déloyale », vis-à-vis des transitaires. Pour le porte-parole des opérateurs économiques ce procédé est illégale et est source des : « déperdition de recettes de l’Etat».