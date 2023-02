Tchad : les officiers de la police judiciaire formés sur l’audition des mineurs

Conjointement avec l’UNICEF, la direction générale de la police organise, du 7 au 10 février 2023, un atelier de renforcement des capacités des officiers de police judiciaire sur la protection juridique de l’enfant.

Les travaux se déroulent à la sous-direction, ancienne coordination derrière le Lycée Sacrée cœur. Il s’agit spécifiquement, d’ un atelier de renforcement des capacités, notamment, sur les techniques d’auditions de mineurs, ainsi que, sur la gestion de cas de mineurs en conflit avec la loi et en danger au respect de sa personnalité juridique et judiciaire. Au bénéfice des officiers de police judiciaire, points focaux dans les dix-sept commissariats de sécurité publique de la ville de N’Djaména et ceux de la sous-direction des mineures.

Le coup d’envoi des travaux a été donné par le directeur général adjoint de la police nationale, Ali Adoum Tolly. Il a indiqué que ces travaux s’inscrivent dans l’optique de de la mise en œuvre concrète des dispositions juridiques et judiciaires protégeant l’enfant, la sous-direction de protection des mineurs.

Les OPJ seront édifiés pendant cette période sur, la mise sur pied d’un mécanisme efficace de coordination des forces de police impliquée dans la gestion des cas des mineurs.