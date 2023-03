Tchad : les nouveaux directeurs technique de l’ONAJES en service

Nommés par le décret N° 0469 /PT/PM/MJSLLE/2023 du mardi 24 mars 2023, les nouveaux directeurs technique de l’ONAJES ont pris fonction le 28 Mars 2023.

Ils ont été installés à leurs nouvelles fonctions par le coordonnateur général de l’Office national d’appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES), Moussa Hassan Idibey. Le maitre des lieux a rappelé l’importance de la continuité du service et les actions déjà entamées par les directeurs techniques sortants.

Ensuite, le coordonnateur a indiqué que les problèmes majeurs auxquels l’ONAJES est lié sont d’ordres financiers. Or « toutes missions bien accomplies nécessitent forcément des moyens » Toutefois, Moussa Hassan Idibey demande aux cadres et à tout le personnel de l’Office de se mettre résolument au travail pour relever les défis relatifs à la Jeunesse et aux Sports.

Il a souhaité plein succès aux nouveaux directeurs techniques et leurs adjoints dans leurs nouvelles fonctions.