Tchad : les modalités de vaccination contre le Covid19 ont été fixées

Le ministre de la santé publique a annoncé ce mardi 19 janvier 2021 que pour la vaccination contre le Covid19, la priorité sera accordée aux personnels soignants, aux personnes âgées de plus de 5 ans et celles qui souffrent des maladies chroniques

Le Tchad est en train de mettre sur pied des mécanismes afin que la campagne de vaccination contre le Covid19, démarre effectivement au premier trimestre de cette année comme annoncé. Le pays a commandé 8 congélateurs ultra froids pour stocker les doses de vaccin qui seront commandés. Le ministre en charge de la santé a précisé que la vaccination ne sera pas obligatoire. « Chaque tchadien qui veut se faire vacciner se rendra au centre de vaccination pour recevoir les deux doses ».

Abdoulaye Sabre Fadoul a fait ces déclarations à l’issue de la réunion sur le processus et les modalités pratiques d’introduction du vaccin anti-Covid19 et de sa visite aux services du Programme Élargi de Vaccination et ceux des Grandes Endémies. Il a invité les responsables techniques à revoir le fonctionnement du service international de Vaccination pour plus de commodité

« La vaccination est un exercice déterminant pour la santé publique », explique le ministre de la santé publique. Le vaccin qui sera administré sera celui qui conforme aux réalités du Tchad.