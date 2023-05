Tchad : les ministres en charge de l’éducation interpellés sur la sur le fonctionnement des académies

Les ministres de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et celui de l’Education national ont passé toute la journée du 29 mai à l’hémicycle.

Les deux membres du gouvernement, Tom Erdimi et Moussa Kadam ont été interpellés par les conseillers nationaux sur les missions et le fonctionnement des Académies créées pour corriger le dysfonctionnement du système éducatif dû à la mauvaise gestion des ressources humaines, les déperditions des matériels et moyens pédagogiques ainsi que la répartition inégale des enseignants. Une question orale avec débats introduite par le conseiller, Manadji Tolkom Bertin.

Moussa Kadam et Tom Erdimi ont apporté quelques réponses. Les deux ministres ont évoqué le manque de moyens adéquats et invitent chaque acteur à jouer pleinement son rôle afin de sauver le système éducatif.